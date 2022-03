Ragusa, la casa massonica del Grande Oriente d'Italia domenica 20 apre alle visite del pubblico

Da alcuni anni il Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani promuove l'apertura al pubblico delle Case massoniche e dei templi dei "Liberi Muratori". Così anche Ragusa, in cui sono presenti tre Logge massoniche in città oltre ad un'altra in provincia (Modica) aderenti al GOI, come ogni anno - tranne lo scorso a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia - apre la Casa e il tempio al pubblico per visite guidate, domenica 20 marzo, dalle ore 16:00 alle 20:30.

Nelle scorse edizioni l'affluenza è stata significativa, arrivando a superare, in unasingola giornata, anche le cento persone; anche quest'anno, per informazioni e prenotazioni è attiva la casella email visitatempioragusa@gmail.com

Il Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani e le sue presenze sul territorio dei diversi comuni italiani rappresentano una vasta realtà associativa di circa ventitremila persone perfettamente allineata alle norme di legge che regolano l'associazionismo nel nostro Paese.

La visita al Tempio massonico consentirà ai Visitatori di osservare le simbologie e le forme che regolano il più importante percorso iniziatico occidentale, ampiamente diffuso in tutto il mondo.