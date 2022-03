Crociere, ogni settimana faranno scalo a Palermo le 3 navi più nuove di Costa

Nel 2022 a Palermo faranno scalo ogni settimana le tre navi più nuove e innovative della flotta Costa - Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Firenze - per un totale di 86 scali, rispetto ai 12 del 2021.

Costa Toscana sarà a Palermo tutti i giovedì fino al 28 aprile, per un itinerario di una settimana che visiterà anche Civitavecchia/Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia.

Dal 5 aprile al 22 novembre prossimi, Costa Firenze sarà Palermo ogni martedì per crociere di una settimana a Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari. Dal 12 maggio sino a fine inverno 2022-23 sarà la volta di Costa Smeralda, a Palermo ogni giovedì per crociere di una settimana a Civitavecchia/Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca. Costa Toscana, presentata oggi a Palermo e a bordo della quale oggi si è svolta la consueta cerimonia di scambio dei crest tra il comandante Pietro Sinisi e i rappresentanti istituzionali locali, è una vera e propria "smart city" itinerante. "Grazie all'utilizzo del gas naturale liquefatto - si legge in una nota - è possibile eliminare quasi totalmente l'immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), abbassando significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell'85%) e di CO2 (sino al 20%). La nave dispone di una serie di innovazioni tecnologiche d'avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. L'intero fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l'utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente.