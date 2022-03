"No a Putin e alla Nato", Rifondazione alla manifestazione di Niscemi

Il Partito della Rifondazione Comunista della Sicilia parteciperà alla manifestazione “Contro la Guerra, per la smilitarizzazione della Sicilia” che si articolerà con un corteo sabato 12 marzo dalle ore 16:30 (concentramento in Largo Spasimo) a Niscemi e un sit-in domenica 20 marzo alla base di Sigonella. "La nostra scelta - afferma in una nota Rifondazione - è quella della pace e del no alla guerra, del rifiuto dell'imperialismo occidentale e del nazionalismo russo o ucraino, delle politiche di potenza che usano i popoli come pedine, delle nostalgie zariste di Putin come dell'espansionismo NATO, delle aggressioni militari chiunque ne sia responsabile. Siamo contro Putin e contro la NATO. Contro il partito della guerra italiano, capeggiato da Pd e Fratelli d’Italia. Continueremo a dire il nostro NO alla guerra e ad esprimere la nostra contrarietà rispetto al coinvolgimento diretto dell’Italia attraverso l’invio di armi. La scelta scellerata del governo Draghi non ci rappresenta e non rappresenta le migliaia di persone che stanno riempiendo le piazze in questi giorni".