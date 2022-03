Sequestrate armi e 6 chili di droga tra Siracusa e Floridia: cinque arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, supportati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), dallo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sicilia e dagli Artificieri del Comando Provinciale di Catania, hanno eseguito delle perquisizioni in una zona rurale tra il Capoluogo e Floridia.

Durante le operazioni sono state arrestate 5 persone:

un pregiudicato siracusano di 51 anni e il figlio minorenne di 17 anni per detenzione di stupefacenti, poiché in possesso di circa 5 chili e mezzo di hashish e marijuana, 1.800 euro in contanti e 2 pistole calibro 7,65 e calibro 22. Il minore non era estraneo all’attività criminale del padre e durante le perquisizioni si è dato dal retro dell’abitazione portando con sé un bidone in plastica, precedentemente semi interrato, in cui era nascosta gran parte della droga e una pistola. I militari lo hanno raggiunto e arrestato e su ordine della Procura dei Minori collocato in un centro di accoglienza, mentre il padre del ragazzo è stato tradotto in carcere;

un siracusano incensurato di 55 anni è stato trovato in possesso di due pistole e 2 carabine ad aria compressa, oltre che a 250 grammi di un pericolosissimo esplosivo da cava sul quale sono in corso indagini per stabilire provenienza e relativa miccia con detonatori. Il predetto materiale è stato immediatamente preso in custodia dagli artificieri per provvedere alla distruzione in sicurezza, l’arrestato anche in questo caso è stato tradotto in carcere;

finiscono invece ai domiciliari altri due pregiudicati responsabili, rispettivamente di evasione e detenzione di piccole quantità di stupefacenti.