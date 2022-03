Catanzaro - Bari, big match in serie C: sfida play off tra l'Avellino ed il Palermo

Domenica in campo anche il girone C del campionato di calcio di serie C che ha ritrovato il Bari grande protagonista; una vittoria pesantissima quella sul Francavilla, arrivata in pieno recupero e che è coincisa con la sconfitta del Catanzaro; morale della favola ora sono 7 i punti di vantaggio dell'undici di Mignani alla vigilia di quello che stava diventando uno scontro diretto che poteva quasi decidere un campionato. Al "Ceravolo" (ore 17.30) i calabresi, che hanno interrotto contro il Monopoli la serie positiva di 7 vittorie e un pareggio, devono provare a vincere per mettere pressione ai biancorossi. La Virtus Francavilla, che ha conservato comunque il terzo posto vuole tornare al successo contro la Paganese (ore 17.30), anche per respingere l'assalto dell'Avellino, chiamato all'altra sfida play-off della giornata al "Partenio" contro il Palermo (ore 14.30) che sa vincere e far male solamente al Barbera. E per ottenere uno dei migliori piazzamenti c'è in corsa l'ottimo Monopoli che è atteso sul campo del Monterosi (ore 14.30). In programma c'è anche un derby campano che mette in palio punti importanti, ovvero Juve Stabia-Turris (ore 17.30). In zona play-out Campobasso-Messina (ore 17.30) è la sfida più interessante. Il Catania, che vede il baratro più vicino dopo la seconda asta in tribunale andata deserta, sarà ospite del fanalino di coda Vibonese (ore 17.30).