Diagnosi precoce sul tumore alla prostata: visite gratuite al 'San Marco' di Catania

Venerdì prossimo, 18 marzo, nelle Unità Operative di Urologia dei due presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universaitaria “G. Rodolico – San Marco” guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, sarà a disposizione dell’utenza una giornata di screening gratuiti per la prevenzione del tumore alla prostata.

L’Azienda ha aderito all’iniziativa della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, volta a sensibilizzare la popolazione su questo tipo di tumore maschile in occasione dell’approssimarsi della Festa del Papà.

Sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami, incontri e la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della prostata.

Nel dettaglio, sarà possibile prenotare una visita per venerdì 18 marzo, nei due presidi secondo le seguenti modalità:

- Policlinico “G. Rodolico” di via Santa Sofia 78 nell’ambulatorio di Urologia al secondo piano dell’Edificio 1: visite dalle ore 11 alle ore 13, prenotazioni al numero 095-3782542 chiamando da lunedì 14 marzo dalle ore 12 alle ore 13;

- Ospedale San Marco di viale Carlo Azeglio Ciampi, nell’ambulatorio di Urologia dell’edificio B4 livello 3: visite dalle ore 15 alle ore 19; prenotazioni al numero 095-4794374 chiamando da lunedì 14 marzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.

L’iniziativa gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Bayer.

Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e alla pagina https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w11 selezionando regione, comune, provincia e struttura.