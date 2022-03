Ragusa, ultimo saluto ai coniugi Azzara morti nell'incidente sulla 514

Nella Cattedrale di San Giovanni, a Ragusa, sono stati celebrati questa mattina i funerali di Giovanni Azzara e Rosa Nobile, i coniugi ragusani morti nell'incidente stradale verificatosi martedì sulla statale 514 Ragusa-Catania, in contrada Coffa. Giovanni Azzara, 67 anni, e la moglie, Rosa Nobile, 66, viaggiavano a bordo dell'auto che si è scontrata con una vettura proveniente in senso opposto. Uno schianto che non ha lasciato scampo ai due: la donna è morta sul colpo, il marito è deceduto, poche ore dopo, all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato in eliambulanza. Molti amici della coppia hanno assistito al rito funebre celebrato da Don Maurizio Di Maria e Don Mauro Nicosia. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale: alla ricostruzione dello scontro stanno lavorando i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa.

FOTO, Franco Assenza