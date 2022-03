Palazzolo Acreide, si presenta il libro di Luigi Lombardo “Processo a Cassandra"

Organizzato da BCsicilia, Rotary e Comune di Palazzolo Acreide si si terrà sabato 12 marzo 2022 alle ore 18,00, nel salone dell’ex Biblioteca presso il Municipio di Palazzolo Acreide, la presentazione del libro di Luigi Lombardo: “Processo a Cassandra nella Palazzolo dell’Ottocento”. Sono previsti gli interventi di Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, Sebastiano Infantino, Presidente Rotary Palazzolo, Pippo Bennardo, Vice Presidente BCsicilia di Palazzolo Acreide. Relatori saranno Domenico Arezzo Pagano e Lucia Guglielmino. L’evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme vigenti anti covid. Obbligatoria la mascherina.

Il libro si sofferma sulla triste storia di Cassandra Politi, sul suo matrimonio con il barone Iudica e della travolgente storia d’amore tra la baronessa e il figliastro Gabriele Iudica. L’autore non “racconta” ma espone i fatti sulla base di inediti documenti d’archivio come i quattro processi intentati contro la donna, che oggi giace in una tomba del cimitero di Palazzolo Acreide abbandonata da tutti, piegata ma non vinta.

La vicenda, avvenuta nel 1875, catturò l’attenzione dello scrittore Luigi Capuana che ne fece un racconto dal titolo Storia Fosca, più volte ripubblicato, dove egli fece i nomi dei protagonisti.