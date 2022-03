Calcio, il Modica prepara la trasferta di Licodia Eubea: gara delicata per la squadra di Giancarlo Betta

Allenamento di rifinitura per il Modica Calcio di Giancarlo Betta che è concentrato sulla difficile trasferta di domenica pomeriggio al “Franco Vassallo” di Licodia Eubea, dove la formazione del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo sarà ospite dello Sporting Eubea, una delle formazioni più in forma del girone D del campionato di Promozione, che con quindici risultati utili consecutivi, dopo un inizio di stagione stentato ha scalato la classifica attestandosi al terzo posto a quattro punti di distacco dai rossoblu modicani che occupano la seconda piazza.

Misseri e compagni si sono allenati al “Vincenzo Barone” e dopo la consueta fase di attivazione hanno svolto lavoro tecnico alternato a quello tattico per affinare gli schemi che il tecnico vorrà mettere in atto domenica pomeriggio.

“Sarà una gara importante, come lo saranno tutte le altre che rimangono da qui alla fine – spiega mister Betta – abbiamo avuto una settimana di tempo per prepararci a questo impegno contro una squadra che ha delle buone individualità ed è una delle squadre che mi è piaciuta di più nel girone di andata. L'Eubea è una squadra compatta che arriva da una lunga serie di risultati utili e che sicuramente ci darà del filo da torcere. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati e credo che siamo sulla buona strada. La squadra è concentrata e sa che deve dare il massimo per ottenere quello che ci siamo prefissati”.

Sporting Eubea – Modica Calcio, valida per la settima giornata di ritorno, sarà diretta dal signor Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto che sarà coadiuvato dai signori Andrea Varisano e Federico Principato di Agrigento. Calcio d'inizio fissato per le 15.