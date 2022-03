Il poeta modicano Pippo Puma presenta a Milano romanzo di Lucia Catania

Il poeta modicano Pippo Puma, sabato prossimo, presenterà il romanzo di Lucia Catania, dal titolo “Nina”, presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Volta” della città di Pioltello (Milano). La manifestazione è organizzata dal Circolo Gaglianese del Nord Italia e dall’Associazione “Gli Amici della Sicilia” di Pioltello e ha il patrocinio del Comune di Pioltello e della F.A.Si.

Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Pioltello, Ivonne Cosciotti, dell’Assessore alla Cultura di Pioltello, Maria Gerli, della direttrice della Biblioteca, Sara Ballis, del Presidente della F.A.Si, Mario Ridolfo, del Presidente del Circolo di Gaglianesi del Nord Italia, Michele Fiorenza e del Presidente dell’Associazione “Gli Amici della Sicilia”, Salvatore Amico. L’intervento di Lucia Catania concluderà la manifestazione. Modererà Grazia Vicino.

La storia di Nina è quella di una ragazzina di quattrodici anni andata in sposa allo zio materno, ma che, quando incontra il vero amore, si ribella alla decisione della famiglia e va incontro a diverse vicissitudini pur di non accettare il vincolo del matrimonio combinato. La sua storia si intreccia con fatti storici realmente accaduti in Sicilia durante la seconda guerra mondiale, quando si consumò quella che viene chiamata “La piccola Cefalonia” o “Massacro di Biscari”, rimasta sepolta fino al 2003 ed ancora oggi a molti sconosciuta.