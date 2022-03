Furto con destrezza a Rosolini: ruba borsa da auto e si porta 4 mila euro

Un furto con destrezza è stato consumato ieri sera a Rosolini in via Sant'Alessandra. Un malvivente approfittando di una disattenzione della vittima, ha aperto la portiere dell'auto e si è impossessato di una borsa che si trovava appoggiata sul sedile del passeggero. All'interno della borsa c'erano 4 mila euro di denaro in contante, frutto dell'incasso del negozio di bombe della Liquigas di Giorgio Zocco che è pure presidente dell'Associazione "Città Verde". La donna ha cercato di inseguire il ladro, ma è finita per terra procurandosi la contusione di un ginocchio. Tanta paura per la vittima, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. "Quei soldi - ha detto il marito - servivano per un carico di bombole. Spero soltanto che chi ha commesso questo fatto venga preso e assicurato alla giustizia".