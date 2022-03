Siracusa, nell'auto con la droga: ai domiciliari un presunto spacciatore

Senza tregua l’azione degli agenti della Squadra Mobile contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio siracusano. Nella mattinata di ieri gli uomini diretti da Gabriele Presti hanno arrestato un siracusano di 46 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

Gli investigatori, durante un quotidiano servizio antidroga, hanno fermato in strada il quarantaseienne alla guida di un’autovettura e lo hanno sottoposto a perquisizione.

Sull’autovettura veniva rinvenuta una modica quantità di hashish e, ben conoscendo i trascorsi giudiziari dell’uomo, gli agenti si sono poi recati presso la sua abitazione per effettuare un’attenta perquisizione domiciliare.

L’intuito dei Poliziotti veniva premiato perché a casa dell’uomo venivano rinvenuti e sequestrati stupefacenti, parte dei quali già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.

In particolare, occultata nel corridoio e nella camera da letto dell’abitazione venivano trovati 6 grammi di cocaina, 17 grammi di hascisc, un bilancino elettronico di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga ed appunti con dei resoconti riferibili ai guadagni dell’illecita attività.

Al termine delle incombenze di legge, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, posto ai domiciliari.