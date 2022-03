Acquista una carabina su internet, 49enne denunciato a Carlentini

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato, per i reati di importazione e acquisto per corrispondenza di un’arma senza le previste autorizzazioni e di detenzione illegale della stessa, un uomo di 49 anni, residente a Carlentini.

Nello specifico, a seguito di un’attenta attività investigativa, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione a casa dell’arrestato rinvenendo e sequestrando una carabina illegalmente detenuta di potenza pari a 24 joule che lo stesso aveva acquistato e importato illegalmente da un sito web spagnolo. L’arma in questione è stata posta sotto sequestro e, contestualmente, si è proceduto al ritiro cautelare di altre due armi ( un fucile da caccia e una pistola Beretta calibro 98) e delle relative munizioni, legalmente detenute dall’uomo, e del porto d’armi.