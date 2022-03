Chiede il 'pizzo' per restituire un telefonino: arrestato a Catania

Nella notte tra giovedì e venerdì appena trascorsi, agenti delle volanti hanno arrestato a Catania un uomo responsabile dei reati di estorsione e ricettazione.

Nello specifico, intorno alle 3 un equipaggio di volante veniva inviato in corso Sicilia ove era stato segnalato un furto in atto.

Sul posto gli operatori prendevano contatti con le vittime, due giovani della provincia di Enna, i quali riferivano che, nel corso della serata, avevano conosciuto tre individui, due uomini e una donna, ai quali avevano anche offerto un passaggio a bordo della loro autovettura; a un certo punto uno dei due uomini, con la scusa di dover effettuare una telefonata, chiedeva a una delle vittime di prestargli il cellulare, ma all'atto della restituzione pretendeva in cambio 25 euro, somma che intascava per poi fuggire a piedi, senza consegnare il telefono.

Nello stesso frangente il suo complice sottraeva all’altra vittima un borsello, con dentro una carta bancomat e altri effetti personali, per poi allontanarsi, anch'egli, rapidamente.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dai denuncianti e l’indicazione della direzione di fuga, uno dei due veniva, poco dopo, fermato, e trovato in possesso del telefonino e del bancomat poco prima asportati.

Pertanto, veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.

Sono in corso indagini finalizzate a individuare il complice.