Palermo, alla Galleria delle Vittorie domenica 13 Marzo il “Palumbo/D’Aleo 2set”.

Una domenica che indugerà sugli standards americani e jazz, firmati da grandi nomi dello swing, come Duke Ellington, Porter e numerosi grandi autori che hanno fatto la storia del Jazz come Miles Davis, Charlie Parker, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Chet Backer. A proporli al pubblico della Galleria delle Vittorie, dalle 20 alle 23 di domenica 13 Marzo, saranno Andrea Palumbo (piano) e Francesco D’Aleo (contrabbasso), “Palumbo/D’Aleo 2set”. Un duo di comprovata esperienza professionale ma anche di grande affinità personale, pronto a rendere la prossima domenica un’occasione speciale per abbandonarsi al jazz d’autore. Ingresso libero. Info e prenotazioni al telefono 091.6745668.