Balneari, la Regione Siciliana non proroga le concessioni

La Regione siciliana fa dietrofront sulle concessioni balneari ai proprietari di lidi. Dopo aver detto che non avrebbe applicato la norma nazionale, in quanto era stata approvata una legge regionale, che ferma le proroghe alle concessioni al dicembre 2023 per poi concederle dopo la gara ora si adegua alla decisione del consiglio di Stato e con una lettera comunica ai gestori e alle capitanerie che la concessione termina il 31 dicembre 2021.

I sindacati di categoria annunciano battaglia e ricorsi.