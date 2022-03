Anche Palermo scende in strada contro la guerra al popolo ucraino

Anche a Palermo si è svolta una manifestazione a sostegno del popolo ucraino e contro la guerra promossa da Eurocities.

All'iniziativa 'Cities stand with Ukraine' che si è tenuta in piazza Politeama hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l'on Pina Picierno, vice Presidente del Parlamento Europeo e Viktorja Prokopovych, presidente della comunità ucraina in Sicilia.

"Siamo qui - ha detto Orlando - per esprimere condanna alla aggressione militare della Russia di Putin e per confermare i valori della Unione Europea nel ricordo di David Sassoli al quale questa mattina abbiamo intitolato una biblioteca universitaria".

In piazza anche un gruppo di associazioni che hanno promosso una serie di iniziative e una raccolta fondi per aiutare chi fugge dalla guerra, ma anche chi è rimasto in Ucraina.