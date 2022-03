Covid, in salita i contagi nel Ragusano: a Modica superati i 1.000 casi

Continuano ad aumentare, nel Ragusano, le persone positive al Covid e preoccupa la salita dei contagi a Modica dove si è raggiunta quota 1.085 con 55 casi in più rispetto al giorno precedente. Incremento considerevole anche a Ragusa con 61 casi in più nelle ultime 24 ore. I positivi in totale sono 4.896: 4856 in isolamento domiciliare e 40 ricoverati in ospedale. Nessun morto nelle ultime 24 ore per cui il numero dei decessi è fermo a 498. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 266, Chiaramonte Gulfi 120, Comiso 390, Giarratana 32, Ispica 342, Modica 1.085, Monterosso Almo 35, Pozzallo 393, Ragusa 930, Santa Croce Camerina 67, Scicli 566, Vittoria 630.