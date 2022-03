Palermo, la Biblioteca di Scienze politiche intitolata a David Sassoli

“David Sassoli è stato un vero costruttore di solidarietà, artefice in questi anni dell’integrazione europea, che va avanti anche grazie a lui, e promotore autentico dei valori fondanti dell'UE. Una voce autorevole perchè sorretta da pensiero nitido, valori saldi, determinazione, grande umanità e, al tempo stesso, gentilezza e garbo istituzionale. Il suo è stato un impegno in nome delle persone, dei diritti, della solidarietà, del dialogo, della pace, della democrazia. Mancherà tanto, ma la traccia che ha lasciato sarà sempre una fonte di ispirazione”.

Lo ha detto l’eurodeputata siciliana di S&D Caterina Chinnici a margine dell’incontro organizzato oggi dall’Università degli Studi di Palermo per l’intitolazione della biblioteca di Scienze politiche al presidente del Parlamento Europeo mancato improvvisamente due mesi fa.

All’evento, introdotto dal rettore Massimo Midiri e dal direttore del dipartimento, Costantino Visconti, sono intervenuti la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.