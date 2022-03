Donna marocchina uccisa a Lentini con una coltellata alla gola: fermato il compagno

Una donna di 40 anni di origini marocchine è stata uccisa questa sera a Lentini. La Polizia ha fermato il compagno che avrebbe dato l'allarme alle forze dell'ordine. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica di Catania la donna sarebbe stata pugnalata alla gola, forse al culmine di una lite con l'uomo. Il femminicidio è avvenuto nella casa dove viveva la coppia, in via Ronchi. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Polizia di Lentini. Resta da chiarire il movente dell'omicidio e, in particolare, cosa avrebbe scatenato la furia assassina. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia.