Agenti delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un giovane siracusano di 28 anni, perché sorpreso alla guida di uno scooter elettrico risultato provento di furto, un altro giovane di 29 anni, di origine marocchina, per possesso ingiustificato di una forbice con lame in acciaio ed un uomo di 41 anni, per aver rubato una batteria di un’autovettura parcheggiata in Via Don Luigi Sturzo.