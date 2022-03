Sinistra Ecologista vuole Miceli candidato sindaco di Palermo

L'assemblea di Sinistra Civica Ecologista si è conclusa ieri sera con l'approvazione di un documento in cui si fa appello a Franco Miceli perché accetti la candidatura a sindaco di Palermo e chiede a Pd, M5S e a all'intera coalizione progressista "di mettere da parte inutili tatticismi e svilenti personalismi al fine di definire una candidatura credibile, forte, di grande qualità politica e professionale, qual è quella di Franco Miceli". "Questi ultimi cinque anni di governo - si afferma nel documento - sono la dimostrazione che a Palermo serve una coalizione coesa in grado di essere un argine ai trasformismi e agli accrocchi innaturali". "Bisogna avere un programma credibile - si legge ancora nel documento di Sinistra Civica Ecologista - in grado di accelerare la trasformazione della città e farsi carico delle difficolta sociali ed economiche che vivono le cittadine e i cittadini: un progetto che metta al centro il lavoro, la tutela dell'ambiente, la conversione ecologica per un'economia circolare, la mobilità sostenibile, la tutela dei beni comuni e dei servizi pubblici e sociali, l'istruzione, la cultura, il turismo, il decentramento amministrativo". L'assemblea ha inoltre eletto il Coordinamento politico che guiderà la campagna elettorale di Sinistra Civica Ecologista.