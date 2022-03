Ugl, Rosolino Lucchese segretario regionale Autonomie per la Sicilia

Nominato Rosolino Lucchese, segretario regionale aggiunto Ugl Autonomie per la Sicilia. Ne dà notizia in una nota il segretario regionale in Sicilia Ugl, Ernesto Lo Verso.

"La nostra scelta - dice - è stata dettata dall'indispensabile necessità di dare un impulso migliorativo al territorio isolano della nostra attività è anche il giusto riconoscimento ad un quadro sindacale che si è distinto con il suo impegno continuo e costante".

