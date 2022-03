Annullato lo sciopero degli autotrasportatori: caos nei benzinai a Palermo

Annullato lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro carburante previsto per domani lunedì 14 marzo. In vista dell'imminente protesta, già dallo scorso venerdì ai benzinai si sono registrate lunghe code. I distributori a Palermo e provincia sono stati presi d'assalto dagli automobilisti preoccupati di restare a secco. La Commissione di garanzia, presieduta da Alessandro Bellavista, però ha deciso di sospendere lo sciopero per "il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni".

In città in molti distributori nei giorni scorsi il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina senza piombo, con entrambi i carburanti ben sopra i 2 euro. Famiglie in ginocchio e gestori in difficoltà: "Guadagniamo sui litri venduti, prima con 20 euro ne venivano circa 12, adesso siamo sugli 8 e mezzo".