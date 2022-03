'Caro gasolio', Alaimo (M5s): è un doppio svantaggio per la Sicilia

"L'aumento del prezzo del carburante è un problema doppio per la Sicilia perché oltre a toccare direttamente le tasche dei cittadini, comporta degli svantaggi indiretti ad una regione come la nostra che ha la peculiarità di essere un'isola e dunque con delle barriere naturali da superare per import ed export che influiscono sull'economia locale. Lo svantaggio dell'insularità è documentato e sostanziale. Un limite che esiste da secoli e che va affrontato e risolto". Lo dichiara Roberta Alaimo, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, alla vigilia della discussione generale della riforma costituzionale C.3353 in programma domani alla Camera dei deputati che prevede la modifica dell'articolo 119 della Costituzione concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità per Sicilia e Sardegna, già approvata in prima deliberazione dal Senato e di cui proprio Alaimo è relatrice del provvedimento.