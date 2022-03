Palermo, 2 rapine nel giro di un'ora: fatta irruzione da Ferdico e Di Liberto

Due rapine sono state consumate a Palermo nell'arco di un'ora l'una dall'altra. Ad essere presi di mira , negozio di detersivi Ferdico, in via Perez. Il secondo nel supermercato Di Liberto, in corso Finocchiaro Aprile. In entrambi i casi ad entrare in azione sono stati due rapinatori, poi fuggiti. Da quantificare la cifra che portata via alle due attività commerciali.

Da Ferdico mentre il rapinatore minacciava il cassiere puntandogli qualcosa dietro la schiena, non è chiaro se si trattasse di una pistola o un coltello, il suo complice, con il volto coperto, ha svuotato la cassa. Nel negozio era presente un sistema di video sorveglianza e gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere. Raccolte anche le testimonianze degli impiegati.