Emergenza demografica, Tiziana Drago (Fdi): servono proposte concrete

Emergenza demografica, servono proposte concrete. Domani, alle 11, la Senatrice siciliana Tiziana Drago presente al Convegno “Una nuova visione demografica per il futuro”

L’Italia non è un Paese per famiglie. Stiano vivendo un tempo senza precedenti: sempre più giovani lasciano la nostra terra, la denatalità continua a crescere. Il risultato è una crisi demografica che accomuna i territori da Nord a Sud. Servono proposte concrete, un lavoro corale che trasformi la Sicilia e il resto del Paese in uno spazio nuovo, produttivo, a misura di famiglia.

È questo il tema che la senatrice siciliana di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago, condividerà domani, lunedì 14 marzo, alle 11, in occasione del convengo “Una nuova visione demografica per il futuro dell'Europa", che si svolgerà a Roma.

All'evento, promosso dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) al Parlamento europeo, e Fratelli d'Italia interverranno, oltre alla Senatrice Drago: Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia - ECR, Giuseppe Milazzo, europarlamentare di Fratelli d'Italia - ECR, la senatrice Isabella Rauti - Fratelli d'Italia, il professor Gian Carlo Blangiardo - Presidente dell'ISTAT, il professore Alberto Maria Gambini - Presidente Associazione Scienza & Vita, il dottore Alfredo Caltabiano - Membro A.N.F.N. e Presidente Forum Emilia Romagna. Modera il convegno la giornalista del Tg2, Maria Antonietta Spadorcia.

È possibile seguire il convegno in diretta streaming sul canale facebook di Fratelli d'Italia.