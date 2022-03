Comunali a Palermo, Cascio: onorato che Fi punti su di me a sindaco

"E' una fase molto delicata, gli equilibri al momento sono molto precari e ci sono mesi e mesi di lavoro, ma sono onorato e felice che Forza Italia abbia deciso di puntare sul mio nome per la candidatura a sindaco di Palermo".

Lo dice Francesco Cascio, ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, all'indomani della riunione politica all'Ars con la senatrice Licia Ronzulli, venuta a Palermo per fare il punto sulle prossime comunali e regionali in Sicilia.

Alla riunione, cui hanno partecipato il coordinatore siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè, i senatori Gabriella Giammanco e Renato Schifani, si è collegato anche il leader di Fi Silvio Berlusconi.

"L'obiettivo di tutti ora - sottolinea Cascio - è quello di portare avanti la candidatura con un centrodestra compatto".