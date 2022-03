Vento di scirocco alle Eolie: collegamenti difficili

Disagi legati al maltempo alle Isole Eolie dove il forte vento di scirocco ha reso difficili i collegamenti marittimi: interrottiquelli con Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi. Da ieri pomeriggio, infatti, non viaggiano i traghetti della compagnia di navigazione Siremar. Da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e viceversa partono solo gli aliscafi della Liberty Lines. Per raggiungere l'isola di Lipari si attracca nello scalo alternativo di Punta Scaliddi.