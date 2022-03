Il Catania non tradisce il pronostico della vigilia: vince a Vibo Valentia per 1 - 2

Il Catania rispetta il pronostico della vigilia e fuori casa vince per 1 - 2 sul campo della cenerentola Vibonese. Tanta la soddisfazione dei 300 tifosi rossazzurri al seguito che hanno sostenuto gli etnei fino all'ultimo secondo.

Il Catania domina in lungo ed il largo il match e dopo appena due minuti è subito in vantaggio.

Catania senza Moro non ne risente e Sipos alla prima occasione porta in vantaggio i suoi sfruttando un bel cross su palla inattiva.

Partita non bella sotto l'aspetto tecnico con il Catania che ha gestito il vantaggio conservando anche le forze in vista del match di mercoledì contro il Campobasso. Nel finale della prima frazione di gioco la Vibonese è rimasta con un uomo in meno per l'espulsionie di Corsi per doppia ammonizione.

Nella ripresa partita ben controllata dal Catania. Poi al 58' l'ingenuità di Sipos che ha macchiato la sua gara facendosi espellere per un fallo di reazione.

Il Catania dopo aver fatto sfogare la Vibonese l'ha punita con Biondi al 79' che ha spedito la sfera alle spalle di Mengoni. Il gol della bandiera dei locali arriva in pieno recupero, al 93' e porta la firma di Mahrous.