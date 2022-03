Un uomo di 34 anni, di origini straniere, ha accoltellato il padre 69enne in strada, in via Giambellino, alla periferia Ovest di Milano.

L'anziano è deceduto all'arrivo in ospedale, al San Paolo.

L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 16. Sull'omicidio indaga la polizia.