Calcio, il Frigintini mette paura alla capolista Mazzarrone ma nel secondo tempo cambia tutto (1 a 3)

FRIGINTINI 1

MAZZARRONE 3

Frigintini: La Licata, Corallo, Assenza (10’ st. Spadaro), Milana, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Galfo (31’ st. Iemmolo), Noukri, Buscema, Sella (39’ st. Occhipinti). All. Di Rosa

Mazzarrone: Parlabene, Amadù, Ropaj, Provenzano, Campanella, Ravalli, Di Nora (41’ st. Lupica), Bah (30’ st. Oro), Bonaccorsi, Maiorana (44’ st. Gambino), Napolitano (20’ st. Gomez). All. Costanzo

Arbitro: Daniele Mastrosimone (Palermo); Assistenti: Cusimano e Fardella (Palermo)

Reti: pt.29’ Sangiorgio; st.13’ Provenzano, 17’ Maiorana, 28’ Bah

Il Frigintini mette paura al Mazarrone, capolista del girone D di Promozione, solo nel primo tempo concluso in vantaggio per uno a zero grazie al gol di Sangiorgio. Rossoblù locali compatti e ordinati nei primi 45’ pronti a ripartire in contropiede e gli ospiti con i lanci lunghi di Provenzano che non riuscivano, però, a superare l’accoppiata difensiva Pianese-di Martino. Questo il canovaccio della gara nel primo tempo che è stata sbloccata al 29’ con una veloce ripartenza che ha visto protagonisti Di Martino, Buscema, Corallo, Sella e Sangiorgio per il bel gol del vantaggio.

La reazione della capolista c’è stata e In due occasioni gli ospiti 45’ e 46’ il pareggio è stato solo sfiorato. Nel secondo tempo Bonaccorsi impegna per primo La Licata, mentre all’8’ è Carlo Sella a fallire il gol del 2-0; da una decina di metri da Parlabene, leggermente decentrato, calcia malamente alto sulla traversa. Poi, la rimonta del Mazzarrone con i gol di Provenzano, Maiorana e Bah. Per il Frigintini è la prima sconfitta casalinga del campionato.

NELLA FOTO, l'allenatore del Frigintini Stefano Di Rosa