Covid, nel Ragusano continuano ad aumentare i contagi: sono oltre 5.000

Non si ferma l'ascesa dei contagi Covid nel Ragusano: le persone positive al virus superano le 5.000 unità con incremento notevole a Ragusa. I positivi, nel report Asp del 13 marzo sono 5.018: 4.967 in isolamento domiciliare e 37 ricoverati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui i morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 498. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 260, Chiaramonte Gulfi 122, Comiso 389, Giarratana 27, Ispica 346, Modica 1.107, Monterosso Almo 39, Pozzallo 417, Ragusa 980, Santa Croce Camerina 68, Scicli 574, Vittoria 638.