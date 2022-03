“De Animis Mundi”, dal 19 marzo a Ragusa nuova collettiva alla Galleria Soquadro

Dopo il successo della bipersonale di Giovanni Blanco e Domenico Grenci "Come Isole nel Mare", la Galleria Soquadro di Ragusa presenta la collettiva "De Animis Mundi" a cura di Eleonora Aimone.

Le opere dei quindici artisti partecipanti si compongono attorno al tema fondante dell'anima, delle anime. Un titolo che rimanda al concetto di Anima Mundi, ma che intende superarlo e contemplare quanto di sensibile e intelligibile - per rimanere, ancora una volta, in ambito filosofico - evochi il concetto di anima nel creato.

Gli artisti in mostra, alcuni già promossi in passato da Soquadro - come Giovanni Blanco, Sandro Bracchitta, Daniele Cascone, Giuseppe Giordano, Luca Grechi, Domenico Grenci, Giovanni La Cognata, Gaetano Longo, Angelo Ruta, Ignazio Schifano, Giovanni Viola - ed altri che approdano per la prima volta, non solo in questa galleria, ma nel territorio ragusano tutto - quali Alessia Armeni, Marco Circhirillo, Elisa Muliere e Maurizio Cugnata - espongono opere che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla scultura all'illustrazione e che fanno di questa mostra un prezioso contenitore di arte transdisciplinare, non solo del contemporaneo locale, ma anche di quello nazionale.

L'inaugurazione si terrà sabato 19 marzo, nei locali della Galleria Soquadro in via Napoleone Colajanni 9, a Ragusa, a partire dalle ore 19. La mostra resterà aperta fino al 23 aprile, dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20.