Palermo, Donnafugata Music & Wine con The Brass Group in concerto l'1 e il 2 aprile

L'1 e il 2 aprile a Palermo, torna il Donnafugata Music & Wine, con due concerti al Real Teatro Santa Cecilia. Riparte il progetto che lega la musica al vino, portato avanti da José Rallo in collaborazione con la Fondazione The Brass Group. Vino e musica per un’esperienza multisensoriale unica e coinvolgente. Tornano i concerti dal vivo del Donnafugata Music & Wine with the Brass Group con una doppia data a Palermo, l’1 e il 2 aprile alle ore 19, nella suggestiva cornice del Real Teatro di Santa Cecilia.

La formula del Donnafugata Music & Wine abbina ad ogni vino un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione. Un progetto nato nel 2002 che vanta una serie di concerti-evento in luoghi evocativi quali il Blue Note di New York e il Museo dell’Acropoli di Atene e la produzione di tre album, presto disponibili su Spotify e iTunes.

La Fondazione The Brass Group - con l’occasione del terzo album - torna a collaborare con il Donnafugata Music & Wine, grazie ad alcuni suoi maestri: Diego Spitaleri (pianoforte) e Fabio Lannino (contrabbasso, basso elettrico e chitarra) che curano anche la direzione musicale del progetto, Sebastiano Alioto (batteria) e Vito Giordano (flicorno). Completano il cast i musicisti Vincenzo Favara (percussioni), Vincenzo Toscano (violoncello) ed Ermanno Nuzzo (chitarra). Josè Rallo, titolare di Donnafugata e voce solista del gruppo, racconterà i suoi vini attraverso un repertorio che spazia dal Jazz alla musica brasiliana. Antonio Rallo - winemaker dell’azienda di famiglia – sceglierà i vini Donnafugata che saranno proposti durante i due concerti di Palermo. Il costo del biglietto è di 25 euro; il ticket può essere acquistato online al seguente link, presso le sedi della Fondazione The Brass Group e nei punti vendita Primafila.