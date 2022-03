Il Messina sconfitto a Campobasso nella sfida salvezza con un gol per tempo

Al Nuovo Romagnoli Campobasso e Messina si sono affrontate in un’importante sfida per la salvezza. A portare a casa i tre punti in classifica alla fine sono i locali per 2-0. Un gol per tempo, di un ispiratissimo Michael Liguori, hanno deciso la partita e soprattutto tagliato le gambe ad un Messina che ha gestito spesso il pallone, dando l'impressione di essere in controllo della partita, senza però riuscire praticamente mai a concludere con pericolosità dalle parti di Raccichini.

Alla prima vera sortita offensiva, il Campobasso è passato in vantaggio: pressing sbagliato del Messina a centrocampo e al 9′ Rossetti, in campo aperto, ha servito un assist filtrante a Liguori. Quest’ultimo, arrivato al limite dell’area, ha scaricato un gran tiro con il mancino trafiggendo Lewandowski.

Anche all'avvio della ripresa la prima occasione è stata per il Campobasso con Persia che al 47′ ha costretto Lewandowski all'ennesima parata. Poco dopo ha risposto Russo per il Messina con un diagonale insidioso a incrociare che ha impensierito Raccichini. Proprio nel momento migliore del Messina, nella seconda frazione, il Campobasso ha segnato il raddoppio. È stato ancora una volta Liguori al 73' a superare Lewandowski che stavolta sul suo tiro improvviso da fuori area, non è riuscito a respingere, facendosi bucare sul proprio palo.