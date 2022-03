Calcio, il Modica espugna il terreno di Licodia Eubea: Sporting battuto (2 a 0) con i gol di Kebbeh e Pellegrino

Sporting Eubea 0

Modica Calcio 2

Marcatori: st 11' Kebbeh, 48' Pellegrino

Sporting Eubea: Mangione, Greco, Dadone, Commendatore (29' st Gallo), Dennis Mascali, Angelo Mascali, Lo Presti, Charty, Agostino Gallo, Giuffrida, Marraffino (40' st Camuti). A disp: Celano, Infurna, Jonthan Gallo, Cagnes, Ferrigno, Dadone. All. Marco Alessio Catania.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera, Misseri, Basile, La Cognata, Genovese (43' st Toscano), Gatto, Agodirin ( 38' st Tripoli), Pellegrino, Kebbeh (29' st Drago). A Disp: Incorvaia, Prossimo, Terranova, Caruso, Scivoletto, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistenti: Bryan Sanfilippo di Catania e Andrea Varisano di Agrigento.

Meritato successo del Modica Calcio che al “Franco Vassallo” prima lavora ai fianchi il quadrato Sporting Eubea in serie utile da sedici giornate e poi piazza i colpi decisivi in apertura e al tramonto della seconda frazione di gioco. I rossoblù di Mattia Pitino,Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, hanno ottenuto un successo pesante che mantiene invariate le distanze dalla vetta, ma allunga le distanze dalle squadre inseguitrici tra le quali proprio i biancoazzurri di Catania.

Priva degli infortunati Vindigni e Carpinteri, la formazione modicana ha messo in mostra una solidità difensiva che ha imbavagliato sul nascere le iniziative dei loro avversari. Merito di tutti i giocatori scesi in campo che hanno giocato da squadra con determinazione e convinti dei propri mezzi.

Lo Sporting Eubea parte con piglio deciso e al 6' mette i brividi alla difesa rossoblu con un corner dalla destra di Agostino Gallo con palla che “spizzata” in area di rigore da Marraffino sfiora il palo alla destra di Incatasciato e finisce sul fondo. Risponde il Modica Calcio al 12' con un tiro dalla lunetta dei sedici metri di Agodirin che Mangione para a terra. Più difficile la parata dell'estremo difensore di casa quando al 26' Misseri dal limite lascia partire un rasoterra angolato che Mangione para in tuffo a pugni chiuso rifugiandosi in angolo. Poi la partita perde d'intensità e si arriva al riposo senza azioni di rilievo.

Nella ripresa il Modica entra in campo con la giusta determinazione e mette in difficoltà l'Eubea. Al 2' pericoloso con l'incursione sulla destra di Genovese che entra in area dal lato corto e da posizione decentrata prova a sorprendere a insaccare con un difensore che salva sulla linea di porta.

I rossoblù insistono e al 6' Musso serve Genovese che entra in area e mette al centro per Agodirin che in scivolata prova la deviazione da pochi passi, ma un difensore riesce a deviare in angolo. Dal successivo corner dalla sinistra, La Cognata stacca di testa con palla che colpisce il palo e finisce sul fondo.

Al 11' arriva il vantaggio modicano. Butera riceve palla sulla sinistra e cerca lo spazio per il traversone in area di rigore, dove Kebbeh colpisce di testa indirizzando a rete, Mangione blocca in tuffo plastico, ma sbatte con il corpo sul palo, la palla gli scivola dalle braccia e finisce in rete nonostante il disperato tentativo di un difensore di liberare.

Lo Sporting Eubea prova a reagire, ma il centrocampo fa un buon filtro e la difesa non lascia spazio alle punte avversarie, anzi è il Modica a sfiorare più volte il raddoppio. Al 28' ripartenza di Agodirin che va al tiro, ma non inquadra la porta.

Al 31' bella azione di prima sulla sinistra dei rossoblu, con Butera in percussione che arriva al cross per il neo entrato Drago che controlla e va al tiro, ma un difensore con il corpo riesce a deviare in angolo. Dalla bandierina Genovese prova a beffare il portiere tirando direttamente in porta, con palla che scheggia la traversa e finisce fuori.

Lo Sporting Eubea prova l'assalto finale e il Modica è cinico e punisce i biancoazurri di casa.

Al 48' sugli sviluppi di un corner, Mangione tenta di dare una mano ai suoi attaccanti scendendo a saltare di testa. Il portiere dello Sporting prova la conclusione aerea, ma fallisce l'impatto con la sfera che i difensori rossoblu allontanano. Pellegrino a centrocampo la fa sua, scarta un avversario e con il portiere che gli corre dietro da centrocampo tira in porta e realizza il gol del 2 – 0 che consegna la meritata vittoria alla sua squadra.

“Credo che il nostro sia un successo meritato – dichiara a fine partita Giancarlo Betta – nel primo tempo siamo stati bravi a non concedere troppi spazi ai nostri avversari, mentre nel secondo abbiamo avanzato il nostro baricentro del gioco e potevano sbloccarla anche prima. Possiamo dire di aver ottenuto una vittoria importante da grande squadra, contro una formazione tosta e sicuramente tra le migliori del nostro campionato. Ora godiamoci questi tre punti, ma da martedì subito concentrati per la gara di domenica con il Megara perchè anche quella sarà una gara da non sottovalutare e da giocare con la massima attenzione”