Maltrattava la madre, 33enne arrestato a Mazara del Vallo

I Carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato un 33enne accusato di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, i militari hanno raccolto la richiesta di aiuto della madre del 33enne: la donna, ormai giunta all'esasperazione e temendo per la propria incolumità, ha denunciato ai Carabinieri di subire da tempo continue vessazioni da parte del figlio che la minacciava anche di morte al fine di ottenere 30-50 euro al giorno che lo stesso sperperava in slot-machine e alcolici.

L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani.