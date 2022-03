Calcio, il Bari se ne va (+10): Palermo contro l'Andria per il quarto posto

Mercoledì in campo anche il girone C della serie C che se due giornate fa sembrava riaperto in vetta si è praticamente richiuso. Onore al Bari che in due partite ha battuto proprio quelle che dovevano essere le antagoniste, ovvero Francavilla e soprattutto il Catanzaro, battuto a domicilio. L'undici di Mignani ora a +10 è tornato a dettare legge e adesso solo un "suicidio" potrebbe privarlo della promozione diretta; al "San Nicola" arriva la Juve Stabia (ore 21) che attualmente occupa la decima piazza, l'ultima utile per i play-off e che ha ritrovato entusiasmo con Walter Novelino in panchina (2 vittorie di fila). Il Catanzaro deve rimettersi subito in marcia e difendere il secondo posto, a partire dalla trasferta di Messina (ore 14.30) contro una squadra che forse troppo presto ha pensato di aver risolto tutti i problemi. La Virtus Francavilla, terza forza a un solo punto dai calabresi, sarà ospite del Latina (ore 21). Si è riaperta la lotta per il quarto posto grazie all'inatteso colpaccio del Palermo che ha cancellato il suo mal di trasferta proprio in un importante scontro diretto ad Avellino. Gli irpini di Gautieri sono chiamati al riscatto a Taranto (ore 14.30). Il Monopoli, che ha gli stessi punti dei biancoverdi, ospita la Vibonese (ore 18), ultima della classe. Il Palermo, che ora è a -1, riceve al Barbera la Fidelis Andria (ore 15) e chiama a raccolta il proprio pubblico con biglietti a un euro.