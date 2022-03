Ucraina, arrivato a Lublino il carico umanitario partito da Rosolini

E’ arrivato questa mattina a Lublino il carico umanitario partito da Rosolini mercoledì scorso con destinazione al popolo dell’Ucraina, sotto attacco dall’esercito e dall’aviazione russa, oramai da più di due settimane.

Gli aiuti per la popolazione colpita dalla guerra, sono arrivati nell’hub della città polacca al confine con il territorio ucraino e le pedane con i beni di prima necessità smistati negli otto punti di accoglienza realizzati dalle autorità polacche.

A seguire il tracciato del Tir partito dal Tensostatico di Granati Nuovo a Rosolini, è stata l’azienda ‘Tornado SL Evolutiuon’ di Salvatore Sortino, che ha pure tenuto i contatti con il Dipartimento alla Sicurezza del Ministero della Difesa della Polonia. “Per avere la certezza che gli aiuti umanitari inviati dai Rosolinesi fossero arrivati a destinazione - dice Salvatore Sortino - abbiamo chiesto che ci inviassero delle foto ed un video della nostra missione. Cosa che è regolarmente avvenuta. Il manager del Dipartimento alla gestione della crisi ucraina, Andrezej Tomasak che ha ricevuto la merce ha voluto ringraziare la città di Rosolini ed il sindaco Giovanni Spadola per la generosità della Comunità siciliana e per gli sforzi organizzativi”.

La missione è stata finanziata da 8 aziende di Rosolini.