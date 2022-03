Palermo, al cinema De Seta convention di Caterina Chinnici candidata a sindaco

I cittadini chiamano e Valentina Chinnici, capogruppo di “Avanti Insieme” al Comune di Palermo risponde. Nel cinema De Seta con tanti palermitani, la maggior parte dei quali facenti parte dei 600 sottoscrittori della sua candidatura a sindaco, una domenica densa di contenuti, resa ancora più significativa dalla presenza accanto alla Chinnici della squadra che la sta accompagnando in quella che può essere considerata una sfida da vincere per il buon governo della città di Palermo. Sfida che tiene in conto il ruolo del civismo, fondamentale nel fare da collante fra le dirigenze di partito e la città. A introdurre i lavori, condotti dal giornalista Roberto Greco, Rosana Rizzo, del Comitato promotore dell’appello. A sancire l’evento gli interventi video di Massimo Recalcati e Gianni Cuperlo che hanno introdotto e chiuso l’incontro, salutando con favore e calore la richiesta di scesa in campo di Valentina Chinnici.