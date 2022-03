Priolo, "Differenziamo in cultura": educazione didattica promossa da Igm

Prendono il via le attività, finalmente in presenza, previste dalla campagna “Differenziamo in cultura”, programma di educazione didattica di Differenziamo Priolo dedicata agli istituti scolastici del Comune di Priolo Gargallo e promossa da Igm rifiuti industriali all’interno dell’offerta del servizio di raccolta differenziata.

Si tratta di un progetto propedeutico di sensibilizzazione, informazione e comunicazione che ha come base la cultura nelle sue diverse forme dalla lettura all’arte grafica, dalla manualità alla tecnologia e al gioco.

Diversi i metodi didattici applicati in questo progetto, si va dalla diversificazione per ciclo scolastico (sia nel linguaggio sia nella tipologia di attività proposte) al coinvolgimento attivo e ludo-didattica (giochi per consentire all’intera classe di partecipare, in contemporanea, e attivamente), dall’apprendimento cooperativo per stimolare il lavoro collaborativo (in modo che gli alunni si possano confrontare, scegliere soluzioni, mettere a frutto le diverse competenze e “intelligenze”) al problem solving per sollecitare gli alunni stessi a mettere in discussione le conoscenze già elaborate e le abitudini consolidate, a sollevare domande, a cercare soluzioni anche originali per finire con le riflessioni guidate, dove l’operatore-guida dovrà stimolare il dialogo e il confronto fra gli alunni, proporre la riflessione sulle abitudini e sulle scelte quotidiane.

Obiettivo del progetto quello di rendere i bambini, anche i più piccolini, attenti alle tematiche ambientali; comunicare l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti; rendere la pratica un’abitudine naturale e creare la continuità fuori dall’ambito casalingo; stimolare il senso di appartenenza e di cura del proprio territorio.

Ecco nel dettaglio tutte le attività in partenza da domani e diversificate per ciclo scolastico:

Scuola dell’infanzia e scuola primaria - Classi I, II e III

Attività ludiche a tema ambientale e un programma di letture e presa visione di video e film educativi. Libri e dvd verranno poi donati alla biblioteca comunale per utilizzo accessibile a tutti i cittadini, grandi e piccini.

Scuola primaria - Classi IV e V

I ragazzi scriveranno digitalmente dei racconti incentrati sull’importanza della sostenibilità che verranno raccolti per la creazione di un libro.