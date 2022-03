La maggioranza volta le spalle alla sindaca di Pachino: 'sfiducia' anticipata

Un documento congiunto dei partiti della maggioranza a Pachino, prendono le distanze dalla loro sindaca. Un vero proprio atto di 'sfiducia' anticipato nei confronti di Carmela Petralito che porta la firma di Franco Galota (UniAmo Pachino), Carmelo Pisano (diventeràbellissima), Giuseppe Napoli (Ftatelli d'Italia) e Carlo Bartolo (CambiaMenti), quest'ultimo Movimento che ha espresso la candidatura di Petralito.

"È ormai lampante l’allontanamento del primo cittadino dalla sua maggioranza in Consiglio Comunale, disarcionata e lesa nella propria dignità per aver evidenziato un dato allarmante: nessun punto del programma elettorale ha trovato riscontro nei fatti né si lascia intendere lo troverà, interrompendo il patto con la città colma di problemi.

L’attività amministrativa è ad oggi immobile. Ogni richiesta di spiegazioni e di dialogo viene categoricamente ignorata; inutili sono stati gli sforzi di ciascuno ad adeguarsi alle pretese ed alle condizioni umane e politiche del Sindaco, finalizzate a disgregare i gruppi, a nulla sono servite le proposte, i numerosi tentativi ad esporre idee con voglia di collaborazione fattiva. Pertanto è necessario prendere atto di tale avvenimento - scrivono i partiti che l' hanno votato -precisando che è nostra ferma intenzione rimanere, oggi più di ieri, dalla parte dei cittadini che hanno riposto fiducia in un progetto da difendere e non in una singola persona.

Il silenzio del Sindaco non fornisce risposte e non è un alibi. Diventa assordante quando, nonostante aver segnalato alcuni dei bandi regionali e previsti dal PNRR, questi vengono lasciati scadere drammaticamente e senza affrontare i problemi gravi che affliggono la città. Il Consiglio Comunale è l’organo sovrano del confronto, della dialettica, della politica costruttiva, ragion per cui una sua destituzione non verrà permessa in alcun modo. Non basta annunciare di lavorare per la città a testa bassa, occorre metterlo in pratica senza incertezze ed assumendosi le proprie responsabilità, accettando le opinioni di chi rappresenta la maggioranza dei cittadini.

Consigliamo al Sindaco di chiarire e rendere pubbliche le proprie posizioni, perché Pachino non può più aspettare. La città non ha bisogno di incertezza ed indecisione: occorre, invece, mettere da parte ambizioni e pregiudizi, cogliendo l’opportunità storica che ci è stata affidata".