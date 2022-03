Regionali, bipolarismo in frantumi: test a Palermo e Messina decisivo

La campagna d’autunno e le prove di coalizione

Le manovre della ‘campagna d’autunno’ che porterà la Sicilia al voto per il rinnovo del parlamento più antico del mondo e per la designazione del nuovo Governatore sono entrate nel vivo. Il quadro complessivo, sino a qualche settimana fa ancora fumoso e cangiante, comincia pian piano a delinearsi nei suoi contorni: i partiti sono impegnati a dare gli ultimi ritocchi alle liste bilanciando accortamente pesi e contrappesi e valutando la portata delle new entry e le perdite accusate con le migrazioni dei numerosi transfughi verso altre liste. Lo scoglio più arduo, tuttavia, rimane sempre lo stesso: l’accordo per la definizione delle coalizioni. Le amministrative di primavera, che porteranno a votare 119 comuni con centri importanti come Palermo e Messina, saranno il banco di prova su cui testare l’efficacia degli schieramenti che usciranno fuori dall’alambicco della politica. Le elezioni amministrative e regionali siciliane rappresenteranno, ancora una volta, un laboratorio politico per saggiare recenti tentativi di matrimoni e di convivenze: come quello tra Berlusconi e Renzi, ad esempio, che, se effettivamente consumato, risulterebbe l’inveramento di quel lontano ‘Patto del Nazareno’ siglato fra i due il 18 gennaio 2014; o come quello, tanto agognato quanto vituperato da entrambe le parti, tra PD e M5S. Come accadde tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del Novecento con l’avvento della ‘Rete’ di Leoluca Orlando e con la nascita dei ‘Movimenti Democratici’, l’ARS e Palazzo d’Orleans saranno teatro della dissoluzione del bipolarismo e del ‘tripolarismo’, vigenti nel resto d’Italia, e della nascita di un inedito ‘multipolarismo’ nel quale si sperimenterà un modello di governance ‘liquida’ a base territoriale in cui si cementeranno di volta in volta alleanze inedite tra partiti a tiratura nazionale e regionale e aggregazioni locali civiche e movimentistiche. Allo stato attuale delle cose, l’intesa fra i partiti di centro-destra sulla candidatura bis di Nello Musumeci sembra definitivamente saltata. Totò Cuffaro, con la sua Nuova Democrazia Cristiana, prova a compattare il centro-destra dialogando con Gianfranco Miccichè, Roberto Di Mauro e Raffaele Lombardo per raggiungere una intesa su amministrative e regionali fondata su una ampia coalizione aperta anche a Italia Viva, tentando così di superare i veti posti da Fratelli d’Italia e Lega, quest’ultima già arroccata sul nome del messinese Nino Minardo. Prima di avanzare primazie, comunque, è prioritario raggiungere un accordo duraturo per la formazione di una larga coalizione che porti a vincere il centro-destra alle amministrative e alle regionali. Si vince solo se si è tutti e si è uniti. Purtroppo, completezza e unità sembrano ancora un lontano miraggio. Forza Italia, gigante dai piedi d’argilla, assiste impotente alla perdita di pezzi pregevoli defatigati da una guerra di casta che, da Palermo a Siracusa, vede Miccichè e Prestigiacomo ostinati ad affermare la loro diarchia sull’isola rivendicando investiture emblematiche del Cavaliere, e che, di fatto, impedisce un autentico rinnovamento dentro il partito. Sul versante del centro-sinistra, il segretario regionale di Articolo 1 Pippo Zappulla ha lanciato recentemente un appello al PD e al M5S «affinché si ponga fine alle divisioni interne, ai tentativi maldestri di scambi a tavolino, delle alleanze innaturali spacciate per campo largo». La sinistra paga il fio di laceranti lotte intestine a livello centrale e periferico che ha portato il partito allo sbando e a chiudersi a riccio interrompendo il dialogo con il tradizionale elettorato di riferimento. Non potendo più contare su uno zoccolo duro che un tempo garantiva una forte presenza sul territorio e una solidità di consensi, la sinistra siciliana si gioca queste regionali puntando tutto, per l’ennesima volta, su un candidato dal volto ‘buono’ e sulla retorica della lotta alla mafia e alla corruzione.

Antichi e nuovi malesseri della politica

Lo scenario sin qui descritto a volo d’uccello fa risaltare alcuni tratti peculiari di questa tournée politico-elettorale. Primo fra essi, la ‘litigiosità’ endemica a partiti e a movimenti (anche il M5S, dopo la fine della teocrazia di Grillo, non ne è immune) che prima ha minato alla radice il bipolarismo italiano, miseramente fallito ancor prima di nascere, ed ora rode i partiti, ormai svuotati dalle ideologie storiche di riferimento e divenuti meri ‘enti’ amministrativi logorati da faide interne e da capricci da prima donna, che esercitano un potere fine a se stesso attraverso la gestione del consenso divenendo spesso uno strumento nelle mani di gruppi di interesse affaristico e finanziario. Il secondo tratto è la ‘scollatura’ tra politica e territorio. È davanti agli occhi di tutti l’imborghesimento e il conseguente distacco della sinistra dalla sua base tradizionale. Da questo distacco è scaturito un sentimento di ostilità e di malcelata rivolta di parti cospicue dell’elettorato storico della sinistra contro le élites identificate oggi con la globalizzazione, il multiculturalismo, l’immigrazione e il ‘politicamente corretto’. In provincia di Siracusa, la ‘scollatura’ tra la sinistra e il territorio di riferimento ha determinato, di fatto, l’eclissi del PD. Le sezioni si sono svuotate, soprattutto di tanti giovani che avrebbero rappresentato il naturale ricambio interno. Incapacità a dialogare e sinistri colpi di mano degni degli ‘anni filosovietici’ del peggiore PCI hanno impedito di mettere a frutto e di valorizzare esperienze amministrative virtuose presenti in periferia, come quella del sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa, o preziose risorse come il segretario provinciale professor Salvo Adorno, punta di diamante di una realtà ‘sommersa’ che esiste nel siracusano ma che ‘non si presenta’, ingessata e messa a tacere dai soliti giochi tra correnti e corporazioni e da una certa ignavia, retaggio di plurisecolari dominazioni. Nel centro-destra, ambizioni, conformismo, carrierismo, ostilità ad ogni cambiamento, riluttanza a prendere decisioni importanti o impopolari hanno trasformato l’antico ‘Polo per le libertà’ in una un’oligarchia degna di un regime. Il centro-destra appare oggi una coalizione tormentata da feroci faide per la successione che non risparmia nessuno. Fratelli d’Italia è destinato a rappresentare la parte intransigente e contestativa della coalizione, mentre la Lega sta stemperando gli eroici furori populisti assumendo tratti più moderati per accaparrarsi una buona fetta dell’elettorato di centro. In tale contesto matura il passaggio alla Lega di figure di prima grandezza come Vinciullo e Cafeo.

La necessità deI ricambio

Disorientati dalla mancanza di punti di sostegno e di credibilità, i partiti, asfittici, si sono ormai trasformati in agenzie interinali. La politica deve tornare a riappropriarsi della «concretezza delle cose del mondo e a parlare con i fatti», come lucidamente ha indicato Hannah Arendt, non con la retorica, riaffermando la propria funzione di ‘stabilizzare’ e di ’orientare’ la società senza delegare all’ennesimo ‘Uomo del destino’ le sorti delle campagne elettorali, come è avvenuto negli anni recenti. Non potranno esserci sempre i Musumeci o i Fava di turno a togliere le castagne dal fuoco, con il rischio di far precipitare la politica in una dimensione personalistica. Oggi, da più parti è avvertita la necessità di un sostanziale, e non soltanto meramente formale, rinnovamento dei costituenti e degli attori del fare politica. Il «sangue povero e corrotto della vecchia razza», così scrive Federico De Roberto ne I Vicerè a proposito degli Uzeda di Francalanza, «ha bisogno di sangue vivido e sano». È tempo di una ‘nuova idea’ dell’agire politico che esprima la volontà di aggrapparsi alle cose, alla concretezza, alla ‘fatticità’; che ponga rimedio ai disastri compiuti dalla politica ‘post-fattuale’ e, ancor prima, da una classe dirigente, che, nel suo complesso – fatte le dovute eccezioni – ha mandato alla malora il territorio, delegittimata ora dalle procure, ora da scandali e corruzione, ora da un ancestrale ‘familismo’. La vecchia classe dirigente abbia oggi il coraggio di piangere definitivamente sulle lapidi di presunti figli putativi e di mettersi da parte ammettendo serenamente di avere fallito, per narcisismo o, peggio, per oscuri interessi, in ciò per cui una vera classe dirigente si distingue da ogni altra: progettare e creare il tessuto connettivo, di carattere etico-antropologico, su cui innestare il ricambio per quella ‘rigenerazione’ necessaria nella nella natura, nella vita umana e, anche, nella politica. A nulla vale nutrire quella «sorta di malinconica e riparatrice nostalgia per la grandezza passata andata in rovina», come avvertiva Ermanno Raeli, il ventottenne protagonista dell’omonimo romanzo giovanile del grande Federico De Roberto, autore che, più di ogni altro, insieme a Manzoni e a Sciascia, ha svelato la lunga, inesorabile «litania del potere» nella storia e nella società, il suo declinarsi tra miserie, nefandezze, splendori e grandezza. È questa la ‘missione’ e la responsabilità cui sono chiamate oggi le nuove leve della politica, in un impegno di ‘riconoscimento’ che si estenda oltre il presente per investire il futuro nella progettazione, nelle aspirazioni, in una sfida di metodo e di ‘visione’ fondati su nuove ‘alleanze’, su nuove forme di ‘rappresentanza’ in grado di raccogliere le sfide della contemporaneità in un mondo in continua trasformazione.

Salvo Sequenzia