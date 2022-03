Scomparsa la giornalista russa che in diretta tv ha detto di no alla guerra

Marina Ovsyannikova è scomparsa. Dopo essere stata arrestata, nessuno sa che fine abbia fatto la giornalista che ha interrotto in diretta il tg russo con un cartello per dire no alla guerra in Ucraina. Tutti sui social, dopo aver visto quel video che ha fatto il giro del mondo, si stanno chiedendo: che fine ha fatto Marina Ovsyannikova e soprattutto, che fine farà? La donna, durante il notiziario di Vremya, il principale telegiornale russo trasmesso sul Primo Canale (Channel One), ha fatto irruzione alle spalle di Yekaterina Andreeva, una delle più famose giornaliste televisive in Russia, urlando “Fermate la guerra! No alla guerra!” e mostrando uno striscione con su scritto “Non credete alla propaganda, qui vi mentono”.