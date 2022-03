Pizzaiolo di Siracusa partecipa a Parma ai Mondiali della 'Classica" ad aprile

Un pizzaiolo siracusano, Aldo Brancato, corona dopo tanti anni un sogno: quello di partecipare al campionato mondiale della pizza . La manifestazione si terrà a Parma il 5,6,7, aprile 2022. In gara ci saranno più 700 partecipanti di tutte le nazioni suddivisi in 12 gare. "Io farò parte della gara 'pizza classica', nella mia pizza metterò dei prodotti siciliani con erbe dei monti iblei e pesce del mediterraneo. Il mio obbiettivo è quello di far vedere la Sicilia al mondo tramite il palato. Mi sono prefissato di arrivare tra I primi 100 ma se il podio attende me ancor meglio".