Autotrasporto in agitazione, per ora il blocco è scongiurato

Al Tavolo sull'autotrasporto il Governo ha presentato la proposta di un Protocollo d'intesa alle Associazioni che, in attesa della sottoscrizione, "si sono impegnate a scongiurare il fermo nazionale" dei Tir.

"E' un lavoro che non si ferma con la messa a punto del Protocollo, che mi auguro trovi concordi tutti e possa essere sottoscritto già nei prossimi giorni", ha sottolineato la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, spiegando che nel Protocollo "ci sono i punti qualificanti per dare nuovo slancio al settore".

In primis, il rispetto della "clausola di adeguamento del costo del carburante". Da più parti si chiede al governo un intervento sulle accise. "Stiamo valutando il taglio delle accise che non è differibile a mio avviso", ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, annunciando che il decreto per ridurre il prezzo dei carburanti "sarà pronto sicuramente questa settimana". Anche per la stessa Bellanova un intervento sulle accise "non è più rinviabile".