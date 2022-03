Melilli, sopralluogo alle case Iacp per la manutenzione

A seguito di un capillare sopralluogo nelle abitazioni di proprietà comunale e degli IACP delle vie Pio La torre e Pablo Neruda, alla presenza del sindaco Giuseppe Carta e del presidente dello IACP Mariaelisa Mancarella, sono stati stabiliti il cronoprogramma degli interventi e la destinazione dei fondi infrastrutturali del PNRR per il rifacimento delle palazzine. A comunicarlo è il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta

“Esprimo piena soddisfazione per la virtuosa collaborazione tra le istituzioni e la disponibilità del presidente Mancarella - afferma il sindaco di Mlelilli, Giuseppe Carta - impegnata attivamente nella predisposizione degli studi di fattibilità delle abitazioni e nella richiesta di finanziamento per la loro ristrutturazione.”

“A breve, inoltre, - conclude il Sindaco di Melilli - predisporremo grazie ai fondi ministeriali appaltati dal comune di Melilli i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Pablo Neruda, strada attigua alle palazzine oggetto degli interventi.”