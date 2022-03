Femminicidio a Lentini, il marito confessa dopo un lungo interrogatorio

Ha confessato di aver ucciso la moglie Naima Zahir, 45enne originaria del Marocco, sabato sera nella loro abitazione, di via Ronchi a Lentini, nel Siracusano.

Massimo Cannone, alla presenza del suo avvocato.

L'uomo, dopo il provvedimento di fermo della Procura eseguito dalla polizia, ha chiesto di rendere delle dichiarazioni al pm Gaetano Bono chiarendo cosa è successo la sera del 12 marzo nella sua abitazione a Lentini. Il tappezziere 45enne, che si trova adesso rinchiuso nel carcere di contrada Cavadonna, avrebbe sferrato due coltellate sorprendendo la donna che si trovava a letto con le cuffie alle orecchie, intenta a navigare in rete con il telefono cellulare. Non è chiaro se l'uomo avesse pianificato l'omicidio o sia stato colto da un raptus. A dare l'allarme sarebbe stato il fratello di Cannone che ha chiamato il 112.

L'uomo avrebbe utilizzato un coltello da cucina con lama lunga circa 20 centimetri. Il tappezziere è accusato di omicidio volontario, mentre l'autopsia avrebbe escluso l'ipotesi del suicidio.