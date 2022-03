Floridia, operatore ecologico colto da malore a lavoro: morto a 51 anni

E' morto questa mattina all'ospedale Umberto I° di Siracusa un operatore ecologico di Floridia. Si tratta di Giovanni Giustolisi, 51 anni. L'uomo come ogni mattina si era recato a lavoro, ma verso le 10 ha accusato un malore. Si è fermato ed è andato al Centro comunale di raccolta di Floridia, nella zona artigianale. Sono stati gli stessi colleghi della vittima a chiamare il '118' per i primi soccorsi. L'operatore ecologico è stato immediatamente caricato sull'ambulanza e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma il suo cuore si era già fermato. La vittima era sposata ed aveva figli. Da qualche anno lavorava alla Prosat. Secondo quanto si apprende, la morte sarebbe stata provocata da un infarto fulminante. Momenti di dolore e di sconforto non solo tra i familiari, ma anche fra i colleghi floridiani.

S.G.